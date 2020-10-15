آبي أحمد يختار معارضا سابقا لجمع تبرعات سد النهضة

عيّن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المعارض السابق، أرجاوي برهي، رئيسا لمكتب تنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة، خلفا لرومان جبرسلاسي.



جاء ذلك في بيان مكتب آبي أحمد، اليوم الخميس، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه.





ومكتب تنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة الإثيوبي (هيئة حكومية) يتبع المجلس الوطني لتنسيق المشاركات الشعبية لبناء سد النهضة.

ويشرف عليه نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، دميغي مكونن، كأمين عام لمكتب مجلس التنسيق الوطني لبناء سد النهضة.

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ويعنى مكتب تنسيق المشاركة بجمع التبرعات والمساهمات من أفراد الشعب بمستوياته المختلفة للمساهمة في بناء السد.





يذكر أن أرجاوي برهي أحد المناضلين والمؤسسين القدامى لحزب جبهة تحرير تجراي الذي انفصل عنه بسبب خلافات حول نشاط الحزب في العام 1985.

فيما أكملت جبهة تحرير تجراي مشوارها، وتولت السلطة ضمن تحالف الجبهة الثورية لشعوب إثيوبيا العام 1991 بسقوط حكم منقيسنتو هايلي ماريام (1974-1991).

وفور خروجه من حزب جبهة تحرير تجراي 1985 هاجر برهي إلى هولندا التي أكمل بها دراسته الجامعية، وحصل على الماجستير في دراسات التنمية من المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية، ودرجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة فريجي بأمستردام.

وعام 1995 أسس برهي حزب التحالف الديمقراطي لتجراي خارج إثيوبيا وترأسه ليعود إلى البلاد عقب تولي آبي أحمد السلطة عام 2018، ضمن رؤية الأخير لتوسيع المشاركة السياسية في البلاد.