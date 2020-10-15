وزير الدفاع الإسرائيلي لعباس: يدنا ممدودة للسلام

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الخميس، إن معاهدة السلام الموقعة مع الإمارات ستكتب في كتب تاريخ الشرق الأوسط، داعيا في الوقت نفسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالانضمام إلى عملية السلام.



جاء ذلك في كلمة ألقاها جانتس أمام أعضاء الكنيست في الجلسة المنعقدة للمصادقة على معاهدة السلام الموقعة بين إسرائيل والإمارات الشهر الماضي والمعروفة بـ"معاهدة إبراهيم".

جانتس أشاد بالمعاهدة قائلا إنها "مفتاح للسلام في الشرق الأوسط لاسيما في السلام مع الفلسطينيين، وستكتب في كتب تاريخ المنطقة لما أحدثته من تغيرات".

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وموجها حديثه إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تابع جانتس: "أقول لأبومازن، يدنا ممدودة للسلام".

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن معاهدة السلام "لم تكن ممكنة لولا دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه".

وبدأ الكنيست وفي وقت سابق من جلسته المخصصة للمصادقة على معاهدة السلام مع الإمارات، وسط توقعات بالتصويت بالأغلبية.

والإثنين الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على معاهدة السلام مع الإمارات التي يلزمها أيضا تصويت البرلمان حتى تدخل حيز التنفيذ، وسط توقعات بأن تحظى بالأغلبية في جلسة اليوم.