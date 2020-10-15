رئيس قرغيزستان يستقيل "حقنا" للدماء

الخليج 365 - وكالاتالخميس 2020/10/15 12:49 م بتوقيت أبوظبي
استقال سورونباي جينبيكوف رئيس قرغيزستان، اليوم الخميس، قائلا إنه يريد منع الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين الذين يطالبون بتنحيه عن منصبه.
وجاءت استقالة جينبيكوف بعد عشرة أيام من الفوضى السياسية في البلاد والمظاهرات التي شهدت أعمال عنف على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية.
وقال جينيبكوف: "أنا لا أتمسك بالسلطة ولا أريد دخول تاريخ قرغيزستان على أني الرئيس الذي أراق الدماء عبر إطلاق النار على مواطنيه. لذلك قررت الاستقالة"، بحسب الرئاسة.
وحصل حلفاء جينبيكوف على أغلبية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الرابع من أكتوبر، لكن الاحتجاجات التي تلت ذلك أسقطت الحكومة وأجبرت السلطات على إبطال نتيجتها.
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