مصر.. ضبط المتهمين بسرقة وسحل "فتاة المعادي" حتى الموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمصر من ضبط المتهمين بسرقة وسحل فتاة حتى الموت في منطقة المعادي بالقاهرة.



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البداية كانت بتلقي قسم شرطة المعادي بمصر بلاغا من أهالي شارع 9 بالعثور على جثة فتاة في العشرينيات من عمرها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

وكشف تفريغ الكاميرات ملابسات الحادث، وصرحت النيابة بتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها.

وأعلنت النيابة العامة بمصر، أنها تباشر التحقيقات في وفاة فتاة المعادي "مريم" البالغة من العمر 24 عاما، وقالت في بيانها، إنها تلقت في غضون الساعة السابعة مساءً بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي، بوفاة المجني عليها "مريم" البالغة من العمر أربعة وعشرين عامًا بحي المعادي.