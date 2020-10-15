شكرا لقرائتكم مشاهد حصرية.. لأكبر عملية تبادل أسرى في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بدأت في اليمن الخميس أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بداية الانقلاب الحوثي قبل نحو ست سنوات، مع اقلاع طائرات تحمل مئات السجناء من مناطق خاضعة لسيطرة الميليشيات وأخرى للحكومة.
وستشمل عملية التبادل التي تتم برعاية الامم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 1080 أسيرا تتم على دفعتين اليوم وغدا.
وكان مراسل العربية في مطار سيئون أكد صعود الدفعة الأولى من أسرى الحوثيين إلى طائرة الصليب الأحمر الذي يرعى تلك العملية مع الأمم المتحدة. وأوضح أن الأسرى يخضعون لفحوص طبية، كما يتم التقيد ببعض الإجراءات الطبية الخاصة بفيروس كورونا.
بدوره، أشار رئيس لجنة تبادل الأسرى، هادي هيج للعربية بأن رعاية طبية قدمت للأسرى الحوثيين في المطار
كما أضاف أن طائرة ثانية تقل أسرى حوثيين ستقلع من سيئون اليوم.
من جهتها، أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن طائرة أخرى أقلعت من مطار صنعاء تقل أسرى من التحالف والشرعية
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد حصرية.. لأكبر عملية تبادل أسرى في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.