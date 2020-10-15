شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط الجنسية عن 5 مواطنين بينهم 3 أشقاء لتجنسهم بالإسرائيلية دون إذن سابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، عدة قرارات بإسقاط الجنسية عن كل من أولجا إسكندر جورجى إبراهيم يوسف ، وريهام إسكندر جورجى إبراهيم يوسف من مواليد إسرائيل وذلك لتجنسهما بالإسرائيلية دون إذن سابق.

كما تضمن القرار إسقاط الجنسية عن كل من أمير أحمد محمد نصر الدين وأسماء أحمد محمد نصر الدين وشيماء أحمد محمد نصر الدين ، لتجنسهما بالإسرائيلية دون إذن سابق.

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كما أصدر رئيس الوزراء وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية قرار بإعتبار مشروع تنفيذ المطالع والمنازل للمبارى ومدقات خدمات المواطنين بالمنوفية من اعمال المنفعة العامة.