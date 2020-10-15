تحدي الألفية.. برنامج “الميثاق الثاني” يسجل نسبة التزام بالنفقات تناهز 55%

قالت المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، مليكة العسري، أمس الأربعاء، إن برنامج “الميثاق الثاني”، سجل نسبة التزام بالنفقات تناهز 55 في المائة حاليا، أي ما يوازي 250 مليون دولار، مقابل 38 بالمائة في نهاية يوليوز 2020.

وأوضحت العسري، في كلمة لها خلال انعقاد الدورة التاسعة لمجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة، أن الحصيلة المفصلة لتنفيذ برنامج “الميثاق الثاني”، منذ انعقاد آخر دورة للمجلس، يبرز التقدم الملموس الذي حققته الوكالة على صعيد إنجازاتها المالية.

من جهته، أشاد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، الذي ترأس هذا الاجتماع، بالتقدم الهام الذي تم إحرازه برسم تنفيذ مختلف الأنشطة المندرجة ضمن برنامج “الميثاق الثاني”، بفضل الجهود التي تبذلها القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وسجل الوزير، في هذا الصدد، انطلاقة عملية تسليم معدات ديداكتيكية وروبوتات للمؤسسات المدرسية التسعين (90) المستفيدة من مشروع “التعليم الثانوي” على مستوى جهات طنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، واستكمال تجهيز المؤسسات التعليمية الـ34 بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمعدات معلوماتية، وإنهاء أشغال تأهيل البنيات التحتية بالشطر الأول من 18 مؤسسة تعليمية بهذه الجهة.

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كما تطرق بنشعبون إلى الانطلاقة الوشيكة لأشغال البنيات التحتية على مستوى 9 من أصل 15 مؤسسة للتكوين المهني المستفيدة من دعم صندوق “شراكة”، ومواصلة دعم مختلف محاور إصلاح التكوين المهني، ولا سيما ما يتعلق بصياغة دليل مرجعي لتكاليف التكوين المهني والإعداد لتنظيم امتحانات إشهادية لفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني الخاصة غير المعتمدة.

وأضاف المتحدث ذاته أنه في إطار مشروع “العقار القروي”، تم استكمال البحث الميداني على مساحة تناهز 36.000 هكتار من الأراضي الجماعية المعنية بعملية التمليك بدائرتي الري الغرب والحوز، منها 15.000 هكتار شهدت بداية عملية التجزئة، وانطلاق تنفيذ التدابير المصاحبة لعملية التمليك المنصوص عليها في اتفاقيات الشراكة مع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

وصادق المجلس، خلال هذه الدورة، على مجموعة من القرارات، تتعلق أساسا بتقرير أنشطة الوكالة برسم السنة الثالثة من “الميثاق الثاني”، بالإضافة إلى دليل الإجراءات المالية وبرنامج صفقات الوكالة كما تم تعديلهما وتحيينهما.

وفضلا عن المصادقة على مشروع اتفاق تنفيذي بين الوكالة والمديرية العامة للوقاية المدنية بهدف تعزيز احترام معايير السلامة بثلاث مناطق صناعية رائدة بجهة الدار البيضاء-سطات، اعتمد المجلس اتفاقيات للشراكة أبرمتها الوكالة في إطار تنفيذ “الميثاق الثاني”، لاسيما تلك الموقعة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المتعلقة بتنفيذ برنامج للدعم التقني وتعزيز القدرات في مجال العقار الصناعي بالمغرب.