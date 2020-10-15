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حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر اليوم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 15 أكتوبر 2020

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس ، وطقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية.

 

وتوقع خبراء الأرصاد، شبورة مائية على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية، كثيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

 

ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

 

 

 

 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 32

 

 

 

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 32

 

 

 

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 31

 

 

 

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 30

 

 

 

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 30

 

 

 

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 22 والعظمى 29

 

 

 

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 20 والعظمى 29

 

 

 

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 20 والعظمى 30

 

 

 

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 19 والعظمى 33

 

 

 

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 29

 

 

 

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 23 والعظمى 29

 

 

 

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 32

 

 

 

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 33

 

 

 

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 32

 

 

 

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 30

 

 

 

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 30

 

 

 

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 32

 

 

 

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 والعظمى 31

 

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درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 33

 

 

 

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 32

 

 

 

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 16 والعظمى 28

 

 

 

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 23 والعظمى 31

 

 

 

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 33

 

 

 

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 25 والعظمى 35

 

 

 

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 34

 

 

 

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 20 والعظمى 33

 

 

 

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 34

 

 

 

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 20 والعظمى 36

 

 

 

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 21 والعظمى 37

 

 

 

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 22 والعظمى 37

 

 

 

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 23 والعظمى 38

 

 

 

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 39

 

 

 

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 25 والعظمى 39

 

 

 

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 40

 

 

 

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 23 والعظمى 37

 

 

 

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 35

 

 

 

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 34

 

 

 

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 33

 

 

 

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 33

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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