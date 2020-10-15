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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات حالة الطقس في اليمن خلال الأيام المقبلة والان مع التفاصيل
الخميس 15 أكتوبر 2020
كشف الفلكي عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن لـ"5" أيام قادمة بدءًا من أمس الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020م.
وذكر "الشوافي"، أنه من المتوقع أن تشهد الخمسة الأيام انخفاضا تدريجيا لدرجة الحرارة، وأجواء باردة مساء على المرتفعات الجبلية الغربية والأحواض الجبلية والهضاب الداخلية المحاذية.
أما المناطق الساحلية والهضاب الشرقية فيتوقع الشوافي اعتدال الأجواء فيها.
وبالنسبة للأمطار على مستوى اليمن تكاد تكون منعدمة، مع الإشارة إلى بعض الهطول الخفيف والمتوسط على بعض المناطق من محافظتي تعز وإب، جنوبي غرب ووسط البلاد، ومناطق محدودة جدا من مرتفعاتها الجبلية.
ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يشهد مناخ اليمن اعتدالا في درجة الحرارة في معظم المناطق الساحلية مع برودة متدرجة على الأجزاء الشمالية للبلاد والمرتفعات الجبلية
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