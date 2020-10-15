- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يهاجم تويتر وفيسبوك لحظرهما مقالاً مثيراً للجدل بشأن بايدن والان مع التفاصيل
الخميس 15 أكتوبر 2020
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء موقعي تويتر وفيسبوك لحظرهما مقالاً مثيراً للجدل نشرته صحيفة "نيويورك بوست" المحافظة يزعم أنّه يفضح تعاملات فاسدة ربطت منافسه الديموقراطي في انتخابات البيت الأبيض جو بايدن وشركة غاز أوكرانية كانت تشغّل هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق.
وعزا عملاقا وسائل التواصل الاجتماعي سبب حجبهما روابط المقال إلى أنّ مصدر المعلومات التي يتضمّنها هو في نظرهما موضع شكّ.
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "مريع للغاية كيف أنّ فيسبوك وتويتر حذفا مقال رسائل البريد الإلكتروني +سلاح الجريمة+ المتعلّقة بالنعسان جو بايدن وابنه هانتر والمنشور في نيويورك بوست".
وأضاف "هذه ليست سوى البداية بالنسبة لهما. ما من شيء أسوأ من سياسي فاسد"
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي يهاجم تويتر وفيسبوك لحظرهما مقالاً مثيراً للجدل بشأن بايدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.