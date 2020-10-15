شكرا لقرائتكم خبر عن ميلانيا ترامب تعلن إصابة ابنها بارون بكورونا قبل أن تتحول نتائجه إلى سلبية والان مع التفاصيل

الخميس 15 أكتوبر 2020 أعلنت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب أمس الأربعاء إصابة ابنها بارون البالغ من العمر 14 عاما بفيروس كورونا لكن لم تظهر عليه أعراض، وذلك بعد إصابة والديه بالفيروس.

Advertisements وقالت ميلانيا في بيان "هو لحسن الحظ مراهق قوي ولم تظهر عليه أعراض". وأضافت أن نتائج فحوصه تحولت إلى سلبية. كما أعلنت أن نتائج فحوص كورونا التي أجريت لها جاءت نتائجها سلبية.

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