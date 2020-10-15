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وفيات فيروس كورونا في المكسيك تقترب من 85 ألفا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 15 أكتوبر 2020

قالت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأربعاء إنها سجلت 4056 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 478 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 829396 حالة والوفيات إلى 84898.

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وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.

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