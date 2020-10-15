شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات فيروس كورونا في المكسيك تقترب من 85 ألفا والان مع التفاصيل

الخميس 15 أكتوبر 2020 قالت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأربعاء إنها سجلت 4056 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 478 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 829396 حالة والوفيات إلى 84898.

Advertisements وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.

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