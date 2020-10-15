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الرئيس الأمريكي يهاجم تويتر وفيسبوك لحظرهما مقالاً مثيراً للجدل بشأن بايدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020

الرئيس الأمريكي يهاجم تويتر وفيسبوك لحظرهما مقالاً مثيراً للجدل بشأن بايدن

متابعات_ الخليج 365

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء موقعي تويتر وفيسبوك لحظرهما مقالاً مثيراً للجدل نشرته صحيفة "نيويورك بوست" المحافظة يزعم أنّه يفضح تعاملات فاسدة ربطت منافسه الديموقراطي في انتخابات البيت الأبيض جو بايدن وشركة غاز أوكرانية كانت تشغّل هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق.

 

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وعزا عملاقا وسائل التواصل الاجتماعي سبب حجبهما روابط المقال إلى أنّ مصدر المعلومات التي يتضمّنها هو في نظرهما موضع شكّ.

 

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "مريع للغاية كيف أنّ فيسبوك وتويتر حذفا مقال رسائل البريد الإلكتروني +سلاح الجريمة+ المتعلّقة بالنعسان جو بايدن وابنه هانتر والمنشور في نيويورك بوست".

 

وأضاف "هذه ليست سوى البداية بالنسبة لهما. ما من شيء أسوأ من سياسي فاسد"

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