- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فاوتشي يحسم الجدل بشأن نقل الرئيس الأمريكي لعدوى كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
حسم كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) التلفزيونية الجدل بشأن نقل الرئيس دونالد ترامب لفيروس كورونا.
وأكد فاوتشي أن ترامب لم يعد مصدرا لنشر فيروس كورونا وبذلك فإنه يمكن أن يحضر مناظرة اليوم الخميس دون أن يعرض آخرين للخطر.
وأضاف فاوتشي أنه وزميله كليفورد لين في معهد الصحة الوطني خلصا إلى هذه النتيجة بعد مراجعة جميع الفحوص التي أجريت للرئيس والخاصة بكوفيد-19 فضلا عن فحص أجراه مختبر تابع للمعهد، وفقا لوكالة رويترز.
كان ترامب قد كشف في الثاني من أكتوبر تشرين الأول عن إصابته بفيروس كورونا قبل أن يعلن في الأسبوع التالي تعافيه وأنه لم يعد ناقلا للعدوى.
ويأتي المؤتمر الصحفي مع (سي.بي.إس) قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انتخابات الرئاسة الأمريكية التي يتأخر فيها ترامب في استطلاعات الرأي عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.
كانت هذه تفاصيل خبر فاوتشي يحسم الجدل بشأن نقل الرئيس الأمريكي لعدوى كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.