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فاوتشي يحسم الجدل بشأن نقل الرئيس الأمريكي لعدوى كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020

فاوتشي يحسم الجدل بشأن نقل الرئيس الأمريكي لعدوى كورونا

متابعات_ الخليج 365

حسم  كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) التلفزيونية  الجدل بشأن نقل الرئيس دونالد ترامب لفيروس كورونا.

 

وأكد فاوتشي أن ترامب  لم يعد مصدرا لنشر فيروس كورونا وبذلك فإنه يمكن أن يحضر مناظرة اليوم الخميس دون أن يعرض آخرين للخطر.

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وأضاف فاوتشي أنه وزميله كليفورد لين في معهد الصحة الوطني خلصا إلى هذه النتيجة بعد مراجعة جميع الفحوص التي أجريت للرئيس والخاصة بكوفيد-19 فضلا عن فحص أجراه مختبر تابع للمعهد، وفقا لوكالة رويترز.

 

كان ترامب قد كشف في الثاني من أكتوبر تشرين الأول عن إصابته بفيروس كورونا قبل أن يعلن في الأسبوع التالي تعافيه وأنه لم يعد ناقلا للعدوى.

 

ويأتي المؤتمر الصحفي مع (سي.بي.إس) قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انتخابات الرئاسة الأمريكية التي يتأخر فيها ترامب في استطلاعات الرأي عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

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