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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انخفاض كبير في وفيات فيروس كورونا بمصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الأربعاء عن انخفاض كبير في وفيات كورونا ، حيث بلغ 6 حالات جديدة.
وكشفت عن خروج 79 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97920 حالة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 6 حالات جديدة..
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 104915 حالة من ضمنهم 97920 حالة تم شفاؤها، و6077 حالة وفاة.
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