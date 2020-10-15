شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس إنها سجلت 749 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و27235 حالة إصابة جديدة.



وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن خمسة ملايين و140 ألفا و863 إصابة مؤكدة في المجمل بكوفيد-19 و151 ألفا و747 حالة وفاة.

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