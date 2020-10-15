نشاط الرئيس السيسي والأزمة الليبية أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

سلطت صحف القاهرة، الصادرة اليوم الخميس، الضوء على نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، وفي مقدمته استقبال الرئيس السيسي لرئيس مجلس إدارة شركة سمينز، إلى جانب عدد من أخبار الشأن المحلي.

وفي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسي: تعظيم الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" في صدر صفحتها الأولى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن تقديره لما حققته شركة (سيمنز) العالمية الألمانية من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وتجربتها الناجحة في هذا الصدد.

وأضافت الصحيفة أن هذا جاء خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس مجلس إدارة شركة سيمنز جو كايزر في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وكريم أمين نائب الرئيس التنفيذي لقطاع توليد الطاقة بشركة (سيمنز).

وخلال اللقاء، أكد الرئيس عن تطلعه للاستفادة من خبرات الشركة في عدة قطاعات تنموية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهني للكوادر المصرية لصقلها فنيا وحرفياً وعلى نحو يرسخ قيم إتقان العمل والأداء ودقة الإنتاج.

وفي الأخبار، وتحت عنوان "الرئيس يوجه بالاهتمام بمشروعات الربط دول الجوار"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه باستمرار تطوير حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء دعماً لكافة المجالات التنموية وبما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بالتناغم مع الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع للارتقاء بآليات التحصيل وتطوير الخدمات.

واضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي تناول متابعة الموقف التنفيذي "للمشروعات القومية في قطاع الكهرباء".

وفي "الأهرام"، سلطت الصحيفة الضوء على اجتماع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وتحت عنوان "اتفاق ممثلي النواب والمجلس الأعلى الليبيين على بدء ترتيبات المرحلة الدائمة"، ذكرت "الأهرام" أن ممثلوا مجلس النواب والمجلس الأعلى اتفقوا خلال لقائهم بالقاهرة على مدار 3 أيام لمناقشة المسار الدستوري للمرحلة المقبلة على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة.

وأضافت الأهرام أن الطرفين الليبيين أبدا مرونة فائقة في الحوار واتفقا على الاستمرار في لمناقشات، وأعرب الوفدان عن رغبتهما في عقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية ، ولكي يجري مجلس النواب الليبي حوارا مجتمعيا للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد بالمضي قدما في المسار الدستوري.

وفي الجمهورية، وتحت عنوان "60% ارتفاعاً في الاستثمارات الحكومية بإجمالي 40 مليار جنيه"، ذكرت الصحيفة أن مجلس الوزراء استعرض فى اجتماعه أمس برئاسة د.مصطفى مدبولي مؤشرات الأداء المالي للربع الأول من العام المالي (0202 - 1202) من يوليو حتى سبتمبر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن دكتورمحمد معيط وزير المالية، قوله إن هناك استقرار المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولى بسيط بالموازنة قــدره 100 مليون جنيه رغم تداعيات أزمة «كورونا».. كما تم تحقيق ارتفاع في الاستثمارات الحكومية بنسبة 60 بإجمالي 40 مليار جنيه، وزيادة في معدل النمو السنوي للإيرادات بنسبة 18.4٪ كما ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ 4.82 مليار جنيه بزيادة 92٪.

وتحت عنوان "شكري وملادينوف يبحثان فرص إعادة الإنخراط في مسار السلام"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير الخارجية سامح شكري عقد أمس مباحثات مع المنسق الأممي الخاص بعملية السلام نيكولاي ملادينوف.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ ــ في تدوينة عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن الجانبين بحثا آخر المستجدات ذات الصلة بالشأن الفلسطيني، والانخراط في مسار السلام تحقيقاً للأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل المناورة "ردع-202"، أن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المناورة «ردع ـ 0202» التي تنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والى تستمر لعدة أيام وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيات ووحدات القوات المسلحة، بالتزامن مع احتفالات مصر والــقــوات المسلحة بــالــذكــرى السابعة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

وأضافت الصحيفة أن مراحل المشروع تضمنت تنفيذ إجــــراءات التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك والفتح ثم دفع القوة الرئيسية لمهاجمة الحد الأمامي للدفاعات المعادية واستكمال الهجوم لتحقيق المــهــام المخططة، وذلــك باستخدام مقلدات الاشتباك «المايلز» ظهر خال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

وفي الأخبار، وتحت عنوان "محافظ الدقهلية: تطوير جمصة باستثمارات مليار جنيه"، ذكرت الصحيفة أن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار أعلن أن المحافظة كاملة ستكون خالية من العشوائيات خلال عام؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا انه منذ توليه مهام منصبه وحتى الآن يعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس والتي ركزت على عدد من القضايا المهمة على رأسها أهمية بناء الانسان المصري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستفادة من الاصول غير المستغلة وتعظيم الايرادات الحكومية ، وتحسين البيئة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري ، وتوفير المناخ الملائم للموظفين لتقديم خدمات حكومية متميزة فضلا عن العديد من الملفات المهمة.

وأشارت إلى أن محافظ الدقهلية صرح، في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط "، أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي أن تكون كل المحافظات خالية من العشوائيات، وقعنا مع مدير صندوق تطوير العشوائيات المهندس خالد صديق ، بروتوكولا بـ 269 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية سواء في المنصورة أو بلقاس كمرحلة أولى، أما المرحلة الثانية ستكون في السنبلاوين بقيمة 140 مليون جنيه"، مشيرا الى أن المنصورة وبلقاس ستكونان خاليتين من العشوائيات خلال 6 شهور.