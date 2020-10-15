البرازيل تسجل 27235 إصابة و749 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 27 ألفا و235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 749 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الخميس، 5 ملايين و140 ألفا و863 إصابة مؤكدة في المجمل بكوفيد-19 و151 ألفا و747 حالة وفاة.

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