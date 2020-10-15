ضوابط ومواعيد حضور.. كيف استعدت المدارس اليابانية للعام الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت المدارس المصرية اليابانية استعداداتها، لبدء العام الدراسي الجديد عبر مجموعة من الإجراءات والإرشادات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، كالتالي:

- توفير جهاز قياس الحرارة الإلكتروني.

- التعقيم بشكل متواصل؛ حتى للألعاب التي يتم استخدامها، على الأقل مرتين في اليوم.

- توفير شماعات خارج الفصل؛ ليعلق عليها التلاميذ الجاكت في حالة خلعه.

- تخصيص سلالم للصعود وأخرى للنزول؛ وذلك رغبة منا لتحقيق التباعد الصحي السليم.

- يتم فصل المراحل في أوقات استخدام البوابات دخولًا وخروجًا.

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كما حددت المدارس المصرية اليابانية إرشادات لأولياء الأمور تشمل:

- توفير حقيبة صغيرة مع كل طالب تحتوي على أدواته الشخصية ومعقمات خاصة، "بما يتناسب مع ميزانية ولي الأمر وعلى مسؤوليته"، وكتابة اسم الطالب على الشنطة، وفي مرحلة رياض الأطفال يتم لصق صورة الطفل.

- المحافظة على تناول الأكل الصحي الذي يمدهم بكل العناصر الغذائية التي يحتاجون إليها.

- إخطار المدرسة بأية حالات إصابة بفيروس كورونا أو أي أعراض مشابهة أو مخالطة؛ حرصاً على باقي الطلاب والمعلمين.

وحددت أيام الدراسة بالمدارس، وتبدأ من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء، موضحة أن الأسبوع الأول من الدراسة سيكون "بملابس خروج"، وليس الزي المدرسي؛ رغبه منا لتهيئة الأطفال للعام الدراسي الجديد.

وجاءت المواعيد، كالتالي:

- مرحلة رياض الأطفال ستبدأ من الساعة ٧:٤٥ صباحًا إلى الساعة ٢:٤٥ عصرًا.

- المرحلة الابتدائية ستبدأ من الساعة ٧:٤٥ صباحًا إلى الساعة ٣:١٠ عصرًا.