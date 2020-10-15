ألمانيا تسجل 6638 إصابة جديدة بفيروس كورونا في رقم قياسي جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

سجلت ألمانيا رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث تمت إضافة 6638 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ صباح اليوم الخميس.

وأوضح المعهد أن إجمالي الإصابات بكورونا في ألمانيا ارتفع إلى 341223 حالة منذ بدء تفشي الوباء.

وأضاف أنه تم تسجيل 33 وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 9710 حالة.