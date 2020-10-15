غدا.. وزير الأوقاف ومحافظ السويس يفتتحان 5 مساجد بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعبدالمجيد صقر، محافظ السويس، غدا الجمعة، 5 مساجد بالمحافظة.

وقال وزير الأوقاف، في بيان، الأربعاء، إن افتتاح المساجد الخمسة وتشمل: (مسجد المصطفى - مدينة الملك عبدالله - حي عتاقة، مسجد حسن أبوشكيو - كبريت - المطار - حي الجناين، مسجد المدينة المنورة - حي فيصل، مسجد المدينة المنورة - مدينة عدلي منصور - حي عتاقة، مسجد الدكتور أيمن هلال - العبور - حي الأربعين) يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) وعمارتها، ومشاركة لأبناء محافظة السويس الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة السويس.

ومن المقرر أن يعقد وزير الأوقاف اجتماعا بقيادات الدعوة بالسويس على هامش زيارته للمحافظة وافتتاح المساجد الخمسة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف للتواصل المستمر مع جميع القيادات الدعوية بمختلف محافظات الجمهورية.

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وفي سياق آخر، قال وزير الأوقاف، إن ما تردده بعض وسائل الإعلام من نقل بعض الدول الراعية للإرهاب مرتزقة من الإرهابيين إلى خارج منطقة الشرق الأوسط للمشاركة في تنفيذ أجندات بعض الدول الراعية للإرهاب، يؤكد أن الحياد مع الإرهاب خطر داهم، وأن التستر على داعميه والدولة الراعية له جريمة في حق الإنسانية.

وأكد وزير الأوقاف، على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن له ولا قيم له، وأنه يأكل من يدعمه ويؤويه أو يتستر عليه أو يغض الطرف عنه، في وقت صار العالم فيه قرية مفتوحة والانتقال بين أرجائه سهلاً ميسورًا.

ودعا وزير الأوقاف إلى تضافر الجهود الدولية لمحاصرة الإرهابيين والدول الراعية للإرهاب ومحاسبتها على دعمها له، قبل انتشار هذا الخطر وأكله للأخضر واليابس دون تفرقة بين شرق وغرب وبين قريب أو بعيد.