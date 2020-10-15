"عدائية" أردوغان تصل مكتب رئيس قبرص الشمالية

وصلت رياح الكراهية التي يكنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس جمهورية قبرص الشمالية مصطفى أكينجي، إلى مكتب الأخير، بعد التهديدات التي تلقاها بالقتل من قبل أتراك، وفق موقع العين الإخبارية .

فالمرشح الرئاسي مصطفى أكينجي، الذي يرفض الوصاية التركية على جزيرة قبرص، كما يطالب باستقلال الجزيرة عن أنقرة، أكد تعرضه لتهديدات بالقتل، لإجباره على عدم استكمال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الجزيرة مع منافسه المدعوم من أردوغان ماليا ولوجستيا، إرسين تتار.

التحريض الذي أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا وتكرارا ضد أكينجي، لم يقف عند حدود أنقرة أو أصوات التلفاز والإذاعات بل كان محملا برصاصات عداونية وصل دويها إلى مكتب رئيس جمهورية شمال قبرص ببلاده.

فأكينجي نفسه، يقول عن ذلك إنه تلقى تلك التهديدات ليس من أتراك فقط بل من قبل سلطات تركيا.

ويضيف بحسب صحيفة "زمان" التركية، أنه :" لقد تلقيت تهديدات حتى لا أترشح للانتخابات مرة أخرى".

وأوضح، أنه تلقى تهديدا بإطلاق النار على رأسه حال إصراره على استكمال الانتخابات الرئاسية التي انتقلت إلى الجولة الثانية بعد إخفاق جميع المرشحين الـ 11 في تحقيق 50% من الأصوات.

وتابع:" تلقيت رسالة عن طريق مدير مكتبي من قبل سلطات أردوغان، مفادها أنه سيكون أفضل لي ولأسرتي ولأقاربي عدم الترشح في الانتخابات".

وصرح أكنجي عدة مرات بأنه من الأفضل لشعب شمال قبرص التخلص من تبعية تركيا من أجل الحصول على اعتراف دولي والتمتع بهوية خاصة.

تهديدات أردوغان للمرشح القبرصي تلقفها أتراك داعمون للرئيس التركي، كضوء أخضر لقتل مصطفى أكينجي.

وفضحت الصحيفة التركية، تلك التهديدات، وقالت عنها إن" التهديدات التي وصلت لأكينجي من السلطة السياسية في تركيا تبدو حقيقية".

وأضافت :" بينما تشهد جزيرة قبرص الشمالية انتخابات رئاسية، وجه أتراك عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهديدات لمصطفى أكينجي بالقتل رميا بالرصاص."

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو بعنوان: “رئيس الجمهورية التركية في شمال قبرص مصطفى أكينجي تعقَّل، عد إلى صوابك، وإلا.."، وقالت عنه إنه تم توجيهه من شخص تركي يدعى يلماز أجاويد كيليج، لأكينجي.

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وخلال المقطع يتحدث كيليج، قائلا لرئيس قبرص:" سآتي إليك وأطلق النار على رأسك في مكتبك".

شخص آخر يدعى طاهر أونور بيكطاش، دعا لاغتيال الرئيس القبرصي، قائلًافي مقطع فيديو آخر، إنه :" يجب اغتيال هذا الرجل"، فيما ظهر بعض الأتراك الآخرون يطالبون بتدخل الجيش التركي في قبرص والإطاحة بأكينجي.

مقاطع الفيديو التي بثها الأتراك ضد أكينجي، ترجمت بشكل واضح على أنها موقف أردوغان والسلطات التركية من المرشح الرئاسي المعارض للسياسات التركية العدوانية.

كما تظهر الدعم غير المحدود لمرشح تركيا إرسين تتار، رئيس وزراء قبرص الحالي، والمنافس الرئيس لمصطفى أكينجي.

وكان أردوغان وإلى جانبه تتار، أعلن، الثلاثاء الماضي، إعادة فتح ساحل مدينة فاروشا المقفرة التي هجرها سكانها القبارصة اليونانيون بعد الغزو.

تلك الخطوة التي اعتبرها مصطفى أكينجي ومرشحون آخرون، تدخلا تركيا غير مقبولا في الانتخابات.

كما يرفض أكينجي الاحتلال التركي للجزيرة، ولطالما أكد أن بلاده مستقلة في اتخاذ قرارها السياسي عن تركيا ونظامها بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وعقب إدلائه بصوته في الجولة الأولى من الانتخابات الأحد الماضي، قال أكينجي إنّ "هذه الانتخابات محورية لمصيرنا"، منددا بـ"التدخل التركي" في الانتخابات.

وخلال مجمل تصريحاته، يشدد أكينجي على أن بلاده "مكتفية ذاتيا ولا تتبع وطنا أما"، في رفض واضح لإصرار النظام التركي الدائم على ترديد عبارة "الوطن الأم وفي إشارة لتركيا وصغيرها، في "إشارة لقبرص الشمالية".

ومن المقرر أن تعقد الجولة الثانية من انتخابات جمهورية شمال قبرص في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وبحسب النتائج الأولية فقد حصل رئيس الوزراء ورئيس حزب الاتحاد الوطني أسين تاتار على نحو 44% من الأصوات، أما رئيس الجمهورية الحالي مصطفى أكنجي فقد حصل على 29.27% من الأصوات.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية العاشرة والأكثر تنافسية التي تشهدها جزيرة قبرص التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 300 ألف نسمة، منذ عام 1974 الذي غزت فيها تركيا الشطر الشمالي للجزيرة وتم إعلانها جمهورية مستقلة

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