اليونان : نشاطات تركيا في البحر المتوسط خرق لميثاق الامم المتحدة

الخميس 15 أكتوبر 2020

اعتبر وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، أن "نشاطات تركيا في البحر المتوسط وفي الجزء المحتل من قبرص خرق لميثاق وقوانين الأمم المتحدة".



وقال ديندياس، في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في مقر وزارة الخارجية ببغداد، إن "اليونان لطالما كشفت عن إرادتها في بدء الحوار مع تركيا على أساس الجيرة الحسنة والسيادة بعيداً عن التهديدات".

وأضاف أن "تركيا تتسبب باضطرابات في المنطقة، وكل المشكلات في كارباخ وسوريا ومنطقة البحر المتوسط السبب فيها تركيا".

وكشف الوزير اليوناني عن أن الشركات اليونانية تريد الاستثمار في العراق بمجال إعادة الأعمار والطاقة والصحة، لافتاً إلى أن "العلاقات مع العراق جيدة ووقعنا مذكرتي تفاهم هي شاهد على تطور هذه العلاقات".

وأضاف أن اليونان تطمح إلى "المزيد من التطور في العلاقات على المستوى الاقتصادي لاسيما الاستثمار في مجال الطاقة وإعادة الأعمار والصحة".

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وقال: "ناقشنا التعاون بين العراق والاتحاد الاوروبي في مجال الأمن ومستعدون لتقديم الدعم في هذا الجانب".

بدوره، قال فؤاد حسين إن "العلاقات العراقية - اليونانية قديمة ونشكر اليونان على مشاركتها ، كجزء من التحالف الدولي، في محاربة داعش ، وفي استقبال مجموعة كبيرة من اللاجئين العراقيين وأملنا ان يعود هؤلاء يوماً إلى العراق".

وأضاف أن "اليونان قدمت الدعم العسكري لقواتنا ونستطيع الاستفادة من العلاقات الاقتصادية مع اليونان"، مؤكدا أن "اليونان شريك مهم بالنسبة للعراق ولها تجربة واسعة في مجال الطاقة البديلة والعراق بحاجة إلى الاستثمار في هذا المجال مستقبلاً".

وقال الوزير حسين إنه "تم التوقيع على مذكرتي تفاهم مع اليونان تهدف إلى تطوير العلاقات بين العراق واليونان" ، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح قنصلية لليونان في أربيل.

وكان وزير خارجية اليونان وصل إلى بغداد في زيارة رسمية إلى العراق لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية