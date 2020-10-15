القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا مرسوما بفرض حالة الطوارئ في الساعات الأولى من صباح الخميس في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بانكوك حتى الليل.
وتظاهر آلاف الأشخاص لمحاصرة مقر الحكومة أمس الأربعاء للمطالبة باستقالة حكومة أوتشا، بالإضافة إلى وضع دستور جديد وإجراء إصلاح ملكي.
ويمنع المرسوم التجمعات العامة التي تضم أكثر من خمسة أشخاص مع فرض قيود على وسائل النقل.
وقال قادة الاحتجاج في الساعات الأولى من صباح اليوم إنهم سينسحبون ويعودون للتجمع بعد الظهر عند تقاطع تجاري رئيسي في بانكوك.
وبعد ساعات فقط، اقتحم مئات من رجال الأمن يرتدون ملابس قوات مكافحة الشغب منطقة الاحتجاج، لكن معظم المتظاهرين كانوا قد غادروا بالفعل.
وتقول الشرطة إنه تم نشر نحو 15 ألف شرطي من أجل تلك المظاهرات.
ويطالب المحتجون بدستور جديد كما يدعون إلى تقليص سلطات الملك ماها فاجيرالونكورن.
وصرخ المحتجون يوم الثلاثاء في موكب الملك في بانكوك بعد اعتقال 21 محتجا.
وتسبب بعض المحتجين الأربعاء في إبطاء موكب الملكة سوتيدا وهتفوا ضد الشرطة التي كانت تحمي الموكب قائلين: "ابتعدوا".
كانت هذه تفاصيل خبر طوارئ بتايلاند.. الحكومة تواجه المحتجين بحظر "تجمعات +5" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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