محمد اسماعيل - القاهرة - كرم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الدكتورة سالي كمال زكريا الحاصلة على الدكتوراة من كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، في ألحان القداس الباسيلي.
كانت الباحثة قد حصلت على درجة الماجستير عام 2014 في ألحان البصخة المقدسة.
وعقد البابا تواضروس بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي.
ودار موضوع العظة من خلال سلسة من بعض الثقافات التربوية، الثقافة الأولى "ثقافة التطوع".
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يكرم الحاصلة على الدكتوراة في "ألحان القداس الباسيلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.