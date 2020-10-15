"كان عايز فلوس"..مدرسة تروي كيف أشعل زوجها فيها النيران بكفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

على أحد أسرة قسم الحروق بمستشفى كفر الشيخ العام، ترقد مدرسة ثلاثينية، تتألم لما حدث لها من زوجها والذي اتهمته بإشعاله النيران فيها إثر حدوث خلافات بينهما بسبب مطالبته المال منها.

ووفق ما جاء في التحقيقات تروي "إيمان.ا.م.أ"، البالغة من العمر 34 عامًا، وتعمل مدرسة، وتقيم بقرية كفر الجرايدة التابعة لمركز بيلا، بداية خلافاتها مع زوجها عندما طلب منها العودة من سلطنة عمان التي كانت تعمل فيها بنفس مهنتها، نظرًا لمروره بوعكة صحية.

ويوم الخميس الماضي، تؤكد إيمان أن زوجها طلب منها أموالا لحاجته إليها، وابلغته بعدم وجود مال معها، وبناء على ذلك أمرها بالتوجه معه إلى أقرب ماكينة صراف آلي، وفوجئ بعد توجههما إلى ماكينة الصراف عدم وجود أي أموال ليقتنع بما أبلغته به، حتى اشتد غضبه أكثر من ذلك.

وأوضحت أنه أثناء العودة، فوجئت بزوجها يشتري مواد بترولية "بنزين" من إحدى محطات الوقود، فانتابها الخوف، وشعرت بأنه يرغب في فعل شئ فيها، وبعد الوصول إلى المنزل بدأ بسكب البنزين في شقة والدته وأشعل فيها النيران، فهرعت مسرعة إلى أبنائها في الطابق الثالث خوفًا عليهم منه، حتى لا يعرضهم لأي مكروه.

وقالت إيمان:"لقيته طالع ورايا ورش علي بنزين وولع فيا النار بالولاعة اللي معاه، فجرى حرق ملابسي وإصابتي بحروق في يدي وأماكن متفرقة في جسدي، ومفيش حد في البيت نجدني بالرغم إني صرخت وطلبت الأستغاثة لولا مرات اخوه لحقتني ودخلتني في بانيو الحمام، وطلعوني ودوني الأوضة".

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وأضافت:"كانوا رافضين يودوني المستشفى عشان ما يتعملش محضر، لحد ماروحت مستشفى بيلا المركزي عن طريق ولاد الحلال، وبعد كده حولوني مستشفى كفر الشيخ العام، وبعد كده زوجي هرب بعد ما عمل عملته".

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز بيلا، بوصول "إيمان.ا.م.أ"، 34 عامًا، معلمة، وتقيم بقرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا، إلى مستشفي بيلا المركزي، مصابة بحروق بنسبة 50% بمختلف أنحاء جسدها، بإدعاء إشعال النيران فيها.

انتقل الرائد أحمد قطاطو، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، ومعاونيه، إلي محل البلاغ ، وبسؤال الزوجة المصابة، اتهمت زوجها "محمد.ر.ع" 30 عاما،موظف، ويقيم بنفس العنوان، بسكب البنزين عليها وإشعال النيران في جسدها، على خلفية حدوث مشاجرة بينهما، وجري نقلها لمستشفي كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم، لخطورة حالتها الصحية.

وتبين من التقرير الطبي الخاص بحالتها إصابتها بحروق من الدرجات الثلاث بالذراع الأيمن، والبطن، والكتف، واليد اليسرى، بنسبة 50 %، ومازالت تحت العلاج بقسم الحروق والتجميل بالمستشفى.

ألقي القبض علي الزوج، بمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة، فيما حُرر عن ذلك المحضر رقم 4708 لسنة 2020 إداري مركز شرطة بيلا، وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.