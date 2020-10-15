البرتغال تعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لشبونة - (د ب أ):

أعلنت البرتغال حالة الطوارئ الأربعاء بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

ويسمح أمر الطوارئ الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس ويستمر لمدة 15 يوما، للحكومة بوضع حدود على الحركة والحياة العامة بشكل عام، حسبما ذكر رئيس الوزراء أنطونيو كوستا عقب اجتماع لمجلس الوزراء في لشبونة.

وستكون التجمعات العامة قاصرة على خمسة أشخاص كحد أقصى، بينما سيتم السماح للحفلات الخاصة بضم ما يقرب من 50 شخصا فقط.

ويتعين على المواطنين ارتداء الأقنعة الواقية خارج منازلهم.

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ويجب على البرلمان البرتغالي أن يوافق على التدابير.

وسجلت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 3ر10 ملايين نسمة إجمالي 91 ألف حالة إصابة و2117 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفع عدد المرضى الذين يتم علاجهم في المستشفيات من 300 إلى ما يقرب من ألف في نحو شهر تقريبا.