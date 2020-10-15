مقتل وإصابة ٢٦ شخصًا في صدامات قبلية شرق السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ف ب)
قُتل ستة أشخاص وأصيب عشرون آخرون بجروح في اشتباكات قبلية، دارت مساء الأربعاء، في مدينة سواكن الساحلية السودانية المطلّة على البحر الأحمر، بحسب ما أفادت اللجنة الطبية في الولاية.
وعقب هذه الاشتباكات فرضت السلطات حظر تجوّل في سواكن من الساعة الثانية عشر وحتى فجر الخميس، وكذلك في بورتسودان الواقعة إلى الشمال على بُعد حوالي 60 كلم.
وقالت اللجنة الطبية في ولاية البحر الأحمر إنّ الاشتباكات القبلية دارت في سواكن حيث "تعرّض الضحايا للضرب بسكاكين وسيوف ونقلوا إلى المستشفى العام في بورتسودان".
ووفقًا لشهود عيان فقد اندلعت الاشتباكات إثر قطع محتجين طرقات في بورتسودان وسواكن احتجاجًا على قرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الثلاثاء إقالة والي ولاية كسلا صالح عمار الذي ينتمي إلى قبيلة البني عامر والذي كانت قبيلة البجا المنافسة لها تطالب بإقالته.
وتطوّرت الخلافات بين القبيلتين إلى اشتباكات في نهاية أغسطس الماضي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح وحرق محلات تجارية.
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