أعلنت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، الأربعاء، أن ابنها بارون البالغ من العمر 14 عاما أصيب بفيروس كورونا لكن لم تظهر عليه أعراض، وذلك بعد إصابة والديه بالفيروس.
وفي بيان بعنوان "تجربتي معكوفيد 19"، كتبت ترامب بعد أسبوعين على تشخيص إصابتها بالفيروس: "بالطبع، فكرت على الفور بابننا".
وأضافت السيدة الأولى الأميركية: "لقد شعرنا بارتياح كبير عندما أتتنتيجة اختباره سلبية، لكن مخاوفي تجسدت عندما خضع للاختبار مرة أخرى وأتت النتيجة إيجابية".
وقالت ميلانيا: "هو لحسن الحظ مراهق قوي ولم تظهر عليه أعراض".
وأضافت أن نتائج فحوصه تحولت إلى سلبية، كما أعلنت أن نتائج فحوص كورونا التي أجريت لها جاءت سلبية أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلانيا ترامب: ابني أيضا أصيب بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.