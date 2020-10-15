شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا .. البرتغال تعلن حالة الطوارئ لمدة 15 يوم والان نبدء بالتفاصيل
وستكون التجمعات العامة قاصرة على خمسة أشخاص كحد أقصى، بينما سيتم السماح للحفلات الخاصة بضم ما يقرب من 50 شخصا فقط.
ويتعين على المواطنين ارتداء الأقنعة الواقية خارج منازلهم.
ويجب على البرلمان البرتغالي أن يوافق على التدابير.
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