بسبب كورونا .. البرتغال تعلن حالة الطوارئ لمدة 15 يوم

ويسمح أمر الطوارئ الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس ويستمر لمدة 15 يوما، للحكومة بوضع حدود على الحركة والحياة العامة بشكل عام، حسبما ذكر رئيس الوزراء أنطونيو كوستا عقب اجتماع لمجلس الوزراء في لشبونة.

وستكون التجمعات العامة قاصرة على خمسة أشخاص كحد أقصى، بينما سيتم السماح للحفلات الخاصة بضم ما يقرب من 50 شخصا فقط.

ويتعين على المواطنين ارتداء الأقنعة الواقية خارج منازلهم.

ويجب على البرلمان البرتغالي أن يوافق على التدابير.