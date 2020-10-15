سلطات أكادير تعلن عن إجراءات تخفيف جديد تضم إعادة فتح الشاطئ

قررت السلطات العمومية بعمالة أكادير إداوتنان اليوم، الأربعاء، اتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات إزاء جائحة كورونا، وذلك على إثر تقييم الحالة الوبائية على مستوى تراب هذه العمالة.

وأفاد بلاغ لخلية الاتصال بالعمالة، أنه تقرر بهذا الخصوص مواصلة الحملات التحسيسية والتوعية بمشاركة جميع الفاعلين، إلى جانب تكثيف حملات المراقبة للتأكد من احترام كل الشروط الوقائية بجميع الفضاءات والمؤسسات.

كما تقرر أيضا إعادة فتح الشواطئ، وتحديد الساعة الحادية عشرة ليلا كموعد لإغلاق المطاعم، إضافة إلى إغلاق المركب التجاري “سوق الأحد” على الساعة السابعة مساء.

ودعا البلاغ جميع الطاقات المجتمعية إلى الانخراط وتضافر الجهود لإنجاح جهود محاصرة جائحة كورونا، والمساهمة في العودة التدريجية للحركة الاقتصادية والحماية الاجتماعية.