شكرا لقرائتكم خبر عن قتل وتعذيب .. تقرير أممي يكشف «وحشية إيران» بحق المتظاهرين والان نبدء بالتفاصيل
أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن إيران ارتكبت انتهاكات جسيمة وقتلت مئات المتظاهرين وأضاف "غوتيريش"، في تقرير أممي:" قلقون إزاء مصير أكثر من 7000 معتقل بينهم نساء في سجن بطهران"، مؤكدا أن معتقلي سجن طهران يتعرضون للتعذيب ويجبرون على الإدلاء باعترافات كاذبة.
وتابع "غوتيريش": " تلقينا تقارير عن موت سجناء إيرانيين بعد إهمالهم بالحبس الإنفرادي".
وقال، إن إيران تعيد السجناء المصابين بكورونا لزنزانات مكتظة بدلا من الحجر الصحي.
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