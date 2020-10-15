شكرا لقرائتكم خبر عن غينيا تسجل 54 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت غينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأوضحت وزارة الصحة الغينية أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 11.188 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 70 شخصاً.

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