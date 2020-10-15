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غينيا تسجل 54 إصابة جديدة بكورونا

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سجّلت غينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 54 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت وزارة الصحة الغينية أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 11.188 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 70 شخصاً.

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