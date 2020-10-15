شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك وتويتر يستعدان للانتخابات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

تواجه شركات وسائل التواصل الاجتماعي تدقيقا وضغطا شديدين، من أجل بذل المزيد من الجهد بهدف الحيلولة دون تحول منصاتها الإلكترونية إلى ناقلات للمعلومات المضللة والتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وذكرت «بلومبرج» للأنباء أن الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك»، مارك زوكربيرج، شأنه شأن الكثير من الأمريكيين، يتوقع أن تتسم ليلة إجراء الانتخابات في الثالث من نوفمبر المقبل، بالارتباك، كما يخشى أن تتسم بالعنف أيضا.

وكان زوكربيرج قال في مقابلة مع موقع «أكسيوس» الإلكتروني الإخباري الأمريكي في الشهر الماضي: «أعتقد أن هناك، للأسف، مخاطر متزايدة من حدوث اضطرابات مدنية في الفترة ما بين إجراء التصويت وإعلان النتيجة».

وأضاف خلال المقابلة: «أعتقد أننا نحتاج إلى بذل كل ما في وسعنا من أجل تقليل فرص وقوع أعمال عنف أو اضطرابات مدنية في أعقاب إجراء تلك الانتخابات».

من ناحية أخرى، يقول الدكتور بيل مارسيلينو أحد كبار أساتذة العلوم السلوكية ومجموعة من الأساتذة الآخرين في تقرير نشرته مؤسسة راند الأمريكية، إنه في ضوء التهديدات التي تعرضت لها الانتخابات الأمريكية في الماضي، من الممكن أن تحاول أطراف فاعلة خارجية مرة أخرى التأثير على الحملة السياسية الأمريكية لعام 2020 عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان موقع فيسبوك ومنافسه تويتر، قد قاما على مدار الشهرين الماضيين، بطرح سياسات جديدة، بينما يستعدان لليلة انتخابات معقدة، وربما فوضوية، حيث من المحتمل أن تكون نتائج الانتخابات غير واضحة أو متأخرة.

ولا يمكن إغفال ما يمكن أن يحدث من تأجيل في إعلان نتيجة الانتخابات لأسباب مختلفة قد يحتاج حسمها اللجوء للقضاء، وما سوف يصاحب ذلك من احتجاجات ومواجهات من جانب أنصار المرشحين الجمهوري والديمقراطي. قامت الشركتان، فيسبوك وتويتر، بتحديث قواعدهما هذا الأسبوع، في إشارة إلى أن الموقعين ما زالا يقومان بضبط إستراتيجياتهما قبل أقل من شهر من إجراء الانتخابات.

ومن المحتمل أن يتسبب أي تأخير في الإعلان الرسمي عن الفائز في ليلة الثالث من نوفمبر في إرباك الناخبين، ومن الممكن أن يوفر فرصة للكثيرين، ومن بينهم المرشحون أنفسهم، لنشر معلومات غير كاملة أو غير دقيقة على الإنترنت، بحسب «بلومبرج».

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ويشعر بعض المراقبين بالقلق من أن يؤدي عدم وجود إجابات واضحة، أو تضارب المعلومات بشأن نتائج التصويت، إلى حدوث أعمال شغب أو احتجاجات، كما حذر آخرون من حدوث تخويف محتمل في أماكن الاقتراع، أو من أن المعلومات الخاطئة بشأن كيفية إجراء التصويت أو موعده، قد تعني عدم تصويت المواطنين نهائيا.

ومن بين الإجراءات الجديدة التي قامت بها شركتا فيسبوك وتويتر استعدادا لليلة الانتخابات: أضافت شركة فيسبوك قيودا على الدعاية السياسية، حيث تهدف الشركة إلى منع المرشحين من الترويج للادعاءات المضللة من خلال الدعاية في الساعات التي تسبق أو تلي عملية التصويت.

كما ستضع المنصة الإلكترونية رمزا على المنشورات الصادرة عن المرشحين الذين يزعمون أنهم قد فازوا في الانتخابات قبل إعلان النتائج، كما ستمنع الدعاية التي ستتضمن نفس ذلك المحتوى، بحسب ما ذكرته «بلومبرج».

وسيقوم موقع فيسبوك بوضع تنبيه فوق كل منشور خاص بمستخدمي فيسبوك وانستجرام، بمجرد غلق صناديق التصويت، لتوجيه المواطنين إلى مركز المعلومات الخاص بالتصويت.

من جهته اعتبر موقع تويتر، أن المنشورات التي تقدم معلومات خاطئة بشأن نتائج ليلة الانتخابات، تمثل انتهاكا لسياسته، وأشار إلى أنه سيضع رمزا عليها.

وفي الوقت نفسه، اعتبر الموقع أن المنشورات التي «تعمل على إضعاف الثقة» في عملية التصويت، مثل الإيحاء بأن النتائج مزورة، تتعارض أيضا مع القواعد المعتمدة لديه، وسيتم وضع رمز عليها أو إزالتها.

ويشار إلى أن موقع تويتر، شأنه شأن فيسبوك، لديه مركز معلومات خاص بعملية التصويت، سيتم تحديثه طوال ليلة إجراء الانتخابات من خلال تغريدات صادرة عن المؤسسات الإخبارية الرئيسية.