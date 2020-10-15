عدن - ياسمين عبد الله التهامي - موجة كورونا الثانية.. باريس تطفئ أنوارها شهرا

الخميس 15 أكتوبر 2020

الخليج 365

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، فرض حظر التجول ليلا في باريس ومدن رئيسية أخرى في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وقال ماكرون، في مقابلة بثها التلفزيون الفرنسي، إن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السبت المقبل وسيستمر يوميا من التاسعة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي.

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وأشار إلى أن حظر التجول سيبقى ساريا لمدة 4 أسابيع.

وسبق للسلطات الفرنسية أن رفعت حال الطوارئ الصحية في 10 يوليو/ تموز، كما سجلت أكثر من 32 ألف وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة.

وتتزايد الضغوط في فرنسا على القطاع الاستشفائي بسبب كوفيد-19.

وسجّلت المستشفيات ارتفاعا جديدا في أعداد مرضى أقسام الإنعاش و87 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وفق الأرقام المعلنة.