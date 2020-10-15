حتى شروق الشمس.. اقتران القمر مع كوكب الزهرة فجر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تشهد سماء العالم فجر اليوم الخميس، ظاهرة فلكية بديعة، تتمثل في اقتران القمر مع كوكب الزهرة، ويترافقان حتى شروق الشمس.

وقال الدكتور أشرف تادرس، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الظاهرة تتمثل في اقتران القمر مع كوكب الزهرة، وبجوارهما نجم الدبران "عين الثور" في منظر بديع، وذلك في تمام الثالثة والثلث فجراً وحتى بزوغ الفجر أو شروق الشمس.

وأوضح تادرس، لمصراوي، أن الظاهرة ليس لها أية أضرار على نشاط الإنسان بصفة عامة على الأرض، موضحا أن ظاهرة الاقتران عموما يتابعها هواة الفلك والمهتمين برصد السماء لروعة المنظر وأخذ صور احترافية لها.

Advertisements

ويشهد شهر أكتوبر الجاري، حوالي 15 ظاهرة فلكية يشهدها العالم خلال شهر أكتوبر الجاري، بدأت باكتمال بدر القمر وتنتهي بمقابلة الكوكب الأزرق مع الشمس.

ويقصد "بالاقتران" هو اصطفاف جرمين سماويين أو أكثر على خط واحد في السماء، فإذا نظرنا نحو المشترى مثلاً وكان المريخ في نقطة في السماء تقع على نفس مستوى النظر فنرى كوكب المشترى مع المريخ في نفس النقطة تقريباً في السماء، أو في نفس البرج، فنقول عندئذ أن المريخ اقترن مع المشترى، بحسب ما ذكر في كتاب "مقدمة في علم الفلك الحديث"، للدكتور أحمد شمعون والفلكي عماد مجاهد.

ويستخدم مصطلح الاقتران بشكل أوسع عند ربط مواقع الكواكب السيارة أو الأجرام الأخرى مثل الكويكبات أو القمر مع الشمس، فإذا صادف وجود كوكب خلف الشمس بالنسبة لراصد من الأرض، أي تكون الشمس بين الأرض والكوكب على خط واحد، فيكون الاقتران في هذه الحالة "اقترانا خارجيا".

أما الاقتران الداخلي، يقع عندما يكون الكوكب أو الجرم السماوي بين الشمس والأرض تماماً، وهذه الحالة لا تحدث سوى مع الكوكبين الأقرب للشمس من الأرض وهما عطارد والزهرة، ولا يمكن حدوث الاقتران الداخلي للكواكب السيارة التي تقع مداراتها خارج مدار كوكب الأرض لأنها أبعد من الأرض عن الشمس، ولا يمكن رؤية الكواكب السيارة عندما تكون في الاقترانين الداخلي أو الخارجي لقربها من الشمس ووجودها على مستوى خط نظر الراصد من الأرض.