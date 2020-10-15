إصابات كورونا عربياً تواصل الارتفاع: أكثر من 18 ألف حالة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

جرافيك- مايكل عادل:

واصل منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجدّ "كوفيد-19"، تسجيل قفزات في الدول العربية، ليوم أمس، الأربعاء، بعد تسجيل 18 ألفاً و938 إصابة جديدة، ارتفع معها إجمالي عدد المُصابين إلى مليون و872 ألفاً و343 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيّات اليومية، حيث حصد الوباء أرواح 251 شخصاً جدد، لتصل حصيلة الضحايا إلى 32 ألفاً و849 حالة وفاة، حسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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ولا تزال كل من العراق والإمارات والأردن والمغرب وتونس ولبنان، تسجّل حصيلة إصابات يومية مرتفعة؛ جاوزت الألف حالة في الإمارات ولبنان بعدد إصابات 1431 للأولى و1377 للثانية، فيما سجّلت تونس 2243 إصابة جديدة، والأردن 2423، بينما جاوز العدد 3 آلاف حالة في العراق والمغرب بعدد إصابات بلغ 3857 للأولى و3387 للثانية.

ولم تُعلن وزارات الصحة في 3 دول هي: السودان والصومال وجزر القمر عن إصابات أو وفيّات جديدة ليوم أمس، 14 أكتوبر الجاري.