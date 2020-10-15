بعد حادث "فتاة المعادي".. الأمن يكثف جهوده لضبط الجناة بالشوارع والميادين الرئيسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كثفت قوات الأمن من تواجدها بالشوارع والميادين الرئيسية في المعادي؛ وذلك من أجل ضبط الجناة في واقعة سرقة وسحل "فتاة المعادي" حتى الموت.

لقيت فتاة في العشرينات من عمرها مصرعها عقب قيام مجهولون يستقلون سيارة بمضايقتها ومحاولة سرقة حقيبة يدها فتمسكت بها، فاستمروا في سحلها قرابة 3 أمتار حتى سقطت على الأرض وفروا هاربين.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة المعادي بلاغا من أهالي شارع 9 بالعثور على جثة فتاة في العشرينيات من عمرها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

وكشف تفريغ الكاميرات ملابسات الحادث، وصرحت النيابة بتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لتحديد السيارة المستخدمة في الحادث وضبط مستقليها مرتكبي الحادث.



وأعلنت النيابة العامة، أنها تباشر التحقيقات في وفاة فتاة المعادي "مريم" البالغة من العمر 24 عاما.

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وقالت النيابة في بيانها اليوم الأربعاء، إنها تلقت في غضون الساعة السابعة مساءً بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي، بوفاة المجني عليها "مريم" البالغة من العمر أربعة وعشرين عامًا بحي المعادي.

وقال شاهد عيان، إنه شاهد سيارة (ميكروباص بيضاء اللون) يستقلُّها اثنان، انتزع مُرافِق سائقِها حقيبةَ المجني عليها منها، ممَّا أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثَمَّ وفاتها.

وذكر شاهد عيان آخر، أنه رأى المجني عليها في صحبة أخرى تتحدثان بالقرب من السيارة التي عثرت «النيابة العامة» على آثارٍ دمويَّةٍ بالقرب منها، وخلال توقفهما اقتربت سيارة ميكروباص بيضاء اللون، يستقلها اثنان أدلى بمواصفاتهما.

وقال إن أحد مستقلي الميكروباص انتزع حقيبة المجني عليها التي كانت ترتديها على ظهرها، وتشبث بها خلال تحرك السيارة، فاختل توازن المجني عليها، فارتطم رأسُها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، وفرَّ الجانيان بالحقيبة.

وأضاف أن الفتاة التي كانت بصحبة المجني ابتعدت خوفًا أثناء وقوع الحادث.

وأتم حديثه: "مكثت المجني عليها قرابة نصف ساعة بمكان الحادث حتى قدوم سيارة الإسعاف، ثم فارقت الحياة".​