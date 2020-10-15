ضبط اثنين من المشتبه بهم في واقعة سحل فتاة المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران
ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على اثنين من المشتبة في ارتكاب واقعة سحل فتاه ومقتلها بالمعادي، وهم مسجل خطر وعاطل وتم ضبطهم خلال مأموريات أمنية.
كان تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من مباحث قسم شرطة المعادي يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بمناقشة المتهمين وتحرير المحضر اللازم لعرضهم علي النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.
ودلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة وفاة فتاة المعادي بعد سحلها بشارع 9 بمنطقة المعادى أن السبب محاولة سرقة.
وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا سرقة شنطتها بواسطة سيارة وبأسلوب الخطف ولكن المجنى عليها تمسكت بها مما أدى لسقوطها على رأسها ووفاتها، وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة بشارع 9 بمنطقة المعادي.
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