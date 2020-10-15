ضبط اثنين من المشتبه بهم في واقعة سحل فتاة المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على اثنين من المشتبة في ارتكاب واقعة سحل فتاه ومقتلها بالمعادي، وهم مسجل خطر وعاطل وتم ضبطهم خلال مأموريات أمنية.

كان تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من مباحث قسم شرطة المعادي يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

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وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بمناقشة المتهمين وتحرير المحضر اللازم لعرضهم علي النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.

ودلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة وفاة فتاة المعادي بعد سحلها بشارع 9 بمنطقة المعادى أن السبب محاولة سرقة.

وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا سرقة شنطتها بواسطة سيارة وبأسلوب الخطف ولكن المجنى عليها تمسكت بها مما أدى لسقوطها على رأسها ووفاتها، وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة بشارع 9 بمنطقة المعادي.