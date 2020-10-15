للمرة الأولى.. رحلة تجارية لشركة إماراتية تدخل المجال الجوي الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تل ابيب - ( د ب ا)

ذكر تقرير إخباري أنه للمرة الأولى على الإطلاق، دخلت رحلة تجارية لشركة إماراتية المجال الجوي الإسرائيلي، مساء الأربعاء.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني، كانت رحلة شركة الاتحاد للطيران القادمة من ميلانو بإيطاليا إلى أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة هي أول رحلة طيران من دولة الخليج تحصل على إذن بالتحليق فوق إسرائيل والأردن، مما أدى إلى اختصار وقت السفر بشكل كبير بمقدار ساعة ونصف.

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ووقعت إسرائيل والأردن اتفاقًا يوم الخميس الماضي لفتح المزيد من مسارات الطيران فوق البلدين وتقصير أوقات الرحلات بين دول الخليج والشرق الأقصى وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وبحسب الصحيفة، يتم الآن استخدام المجال الجوي الإسرائيلي من قبل العديد من الدول العربية، بما في ذلك العراق وقطر والمملكة العربية السعودية، كجزء من اتفاقية طيران جديدة بين القدس وعمان.

ووقعت الإمارات والبحرين مع اسرائيل برعاية أمريكية اتفاقيات لتطبيع العلاقات في الشهر الماضي في الولايات المتحدة.