"إلحق المحل بيولع".. كواليس حريق محل لبيع مستلزمات البازارات في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد شعبان: مساء الأربعاء، أغلق صاحب محل لبيع مستلزمات البازارات السياحية باب مصدر رزقه بعد انقطاع التيار الكهربائي على أمل عودة التيار في الصباح .. لم يكد يصل صاحب المحل وجهته حتى تلقى اتصالا "إلحق المحل بيولع". مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من محل بمنطقة نزلة السمان بالهرم. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٤ سيارات إطفاء بقيادة العميد علاء خلوصي. Advertisements فور وصول القوات وفتح باب المحل، واجه رجال الدفاع المدني أدخنة كثيفة ونيران التهمت محتوياته بسبب وجود كميات من القش. وتم السيطرة على الحريق دون إصابات، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران. ورجحت المعاينة وقوع ماس كهربائي ولدى عودة التيار نتج عنه الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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