ترامب وبايدن يشاركان الخميس في ندوتين منفصلتين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أكتوبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2020 12:09 صباحًا

بينما كان من المقرر أن يتواجه كل من الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومنافسه الأقوى جوبايدن في مناظرة ثانية مساء الخميس، تم استبدال المناظرة بلقاءين منفصلين ومتزامنين مع ناخبين في استوديوهات تلفزيونية، حيث يظهر ترمب على شبكة “إن. بي. سي” من ميامي وبايدن على شبكة “آيه. بي. سي” من فيلادلفيا.

وسيبدأ الحدثان عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت العاصمة الأميركية واشنطن.

وكانت من المفترض أن تتضمن المناظرة الثانية أسئلة يطرحها الناخبون على المرشحين بشكل مباشر، لكن إصابة ترامب بفيروس كورونا أطاحت بها.

وحاول منظمو المناظرة الثانية إجراءها بطريقة افتراضية لأسباب صحية، لكن ترامب رفض ذلك بشكل قاطع ما أدى إلى الغائها.

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ومن المقرر إجراء مناظرة أخرى بين المرشحين في 22 أكتوبر.

وقال المسؤولون عن ندوة ترامب، التي ستعقد الخميس، إنها ستجرى في الهواء الطلق وسيتم فيها اتباع إرشادات الوقاية الصحية التي وضعتها السلطات المعنية.

وقال المدير الإكلينيكي للمعاهد الوطنية للصحة (التابعة لوزارة الصحة)، كليفورد لين، في تصريح لـ “أن بي سي” إنه تم التأكد “بدرجة عالية من الثقة” من أن ترامب “ليس معديا”.

ومن المقرر أن تجلس مديرة مناظرة ترامب المذيعة، سافانا جوثري، على بعد نحو أربعة أمتار من الرئيس، فيما سيُطلب من الحضور ارتداء أغطية للوجه.

ويجري بايدن فحوص فيروس كورونا بشكل دوري منذ أن أعلن ترامب عن إصابته، لكن النتائج جاءت دائما سلبية.