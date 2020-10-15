شكرا لقرائتكم خبر عن 128 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر أمس الأربعاء، 128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة، مقارنة مع 139 حالة إصابة وتسع وفيات أول أمس الثلاثاء.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 104915 حالة من ضمنهم 97920 حالة تم شفاؤها، و 6077 حالة وفاة".