ماكرون يعلن حظر التجول ليلا في المدن الكبرى ويقول «علينا أن نتحرك»

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء فرض حظر التجول ليلا في باريس ومدن رئيسية أخرى في محاولة للحد من انتشار جائحة كوفيد-19 دون أن يشمل ذلك فرض عزل عام جديد.

وسيؤثر حظر التجول تقريبا على ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 67 مليونا.

وقال ماكرون إن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت وسيستمر يوميا من التاسعة مساء (1900 بتوقيت جرينتش) حتى السادسة من صباح اليوم التالي ولمدة أربعة أسابيع. وجاء القرار بعد قليل من إعلان الحكومة حالة طوارئ في مجال الصحة العامة.

وقال الرئيس الفرنسي إن حظر التجول سيُفرض في منطقة باريس الكبرى ومرسيليا وتولوز ومونبلييه وخمس مدن أخرى.

وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي "علينا أن نتحرك"، مشيرا إلى أن فرنسا لم تفقد السيطرة على الفيروس، لكنه قال "نحن في وضع مقلق".

وذكر أن أي شخص ينتهك حظر التجول سيتعرض لغرامة قدرها 135 يورو (158.61 دولار).

ومضى يقول أن على المواطنين في ظل حظر التجول عدم ارتياد المطاعم أو زيارة الأصدقاء. لكن سيظل مسموحا بالخروج للضرورة.

وقال إنه لن تكون هناك قيود على النقل العام وسيظل بإمكان الناس السفر بين المناطق الفرنسية دون قيود.

وسجلت فرنسا 22591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، وهي المرة الثالثة في ستة أيام التي يتجاوز فيها العدد اليومي عتبة 20 ألفا.

وأودى الفيروس بحياة أكثر من 32 ألف شخص في البلاد.

وتمنح حالة الطوارئ المسؤولين سلطات أكبر لفرض قيود جديدة.

وسبق أن أعلنت الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة في مارس آذار الماضي، عندما اقترب معدل دخول المستشفيات بسبب الجائحة من ذروته.

وفي ذلك الوقت، استخدمت السلطات سلطاتها الإضافية لأمر الناس بالبقاء في المنزل باستثناء العمل الأساسي أو شراء الطعام أو ممارسة الرياضة لمدة ساعة واحدة يوميا.

