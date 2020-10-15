ترامب وبايدن يجيبان على الأسئلة على قناتين مختلفتين بدلاً من المناظرة

من المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فعالية يجيب فيها على أسئلة الناخبين سوف يتم بثها تليفزيونياً غداً الخميس، في حين سوف يشارك مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن في فعالية مماثلة سوف تبثها قناة تلفزيونية أخرى منافسة.

وأكدت شبكة ان بي سي نيوز اليوم الأربعاء أنها سوف تنظم الفعالية الخاصة بترامب، مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات. وسوف تستضيف شبكة ايه بي سي نيوز فعالية بايدن.

كان من المقرر أن تعقد غداً مناظرة بين المرشحين، وهي الثانية من بين ثلاث مناظرات مقرر أن تتم قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وكان ترامب قد أعلن انسحابه من المناظرة عقب أن قالت اللجنة المعنية بتنظيم المناظرات إنها سوف تنظم المناظرة عبر شبكة الانترنت، بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وكان ترامب قد أصيب بفيروس كورونا، وجرى نقله للمستشفى، ولكن يبدو أنه تعافى تماماً وعاد لنشاطه الانتخابي هذا الأسبوع.

عقب انسحاب ترامب من المناظرة، سارع بايدن بالاتفاق مع شبكة ايه بي سي. وبعد ذلك دخل فريق ترامب في مباحثات مع شبكة ان بي سي.

وقالت شبكة ان بي سي إنها أجرت فحوصات طبية، وخلصت إلى أن ترامب" لا يحمل الفيروس المعدي".

