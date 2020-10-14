التقدم والاشتراكية: عمل الحكومة مطبوع بتراشق معلن وصراع داخلي وحسابات سياسوية وانتخابوية

وجه حزب التقدم والاشتراكية، من جديد، انتقادات للأغلبية الحكومية، معتبرا أن عملها يطبعه “تراشق معلن وصراع عقيم وحسابات انتخابوية”.

وقال الحزب، في بلاغ له أصدره اليوم الأربعاء، عقب اجتماع لمكتبه السياسي، أنه يعبر عن انخراطه في تنزيل مضامي الخطاب الملكي الأخير الذي ألقاه الملك محمد السادس أمام البرلمان في افتتاح السنة التشريعية، مؤكدا على أن “توجهاتٍ من هذه الأهمية البالغة تقتضى تَحَمُّلَ الحكومة الحالية لمسؤولياتها السياسية والتدبيرية، في إطارٍ من الانسجام والتماسك، بعيدًا عَمَّا يطبع عملها من تراشقٍ مُعلنٍ وصراعٍ داخلي عقيم وحسابات سياسوية وانتخابوية غير مُجْدِيَة”.

واعتبر الحزب أن الوضع يتطلب حكومة قادرة على حمل الأوراش الإصلاحية وتوفير المناخ والشروط الكفيلة بإنجاحها، من خلال اتخاذ الإجراءات المُفضية إلى إحداث جو من الانفراج السياسي، بما يُساهم في بَـثِّ نَفَسٍ ديموقراطي جديد يُعيد الثقة والمصداقية، وبما يُتيح المجال أمام نجاح البلاد في التعافي من انعكاسات الجائحة وتحقيق انطلاقة تنموية جديدة.

وثمن الحزب، مضامين الخطاب الملكي المتعلقة بخطة إنعاش الاقتصاد الوطني، في إطار تعاقدٍ وطني، من خلال إعادة هيكلة الصناعة ودعم القطاعات الإنتاجية الواعدة، خاصة في نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل، وذلك ارتكازا على صندوق محمد السادس للاستثمار، بالموازاة مع تدعيم مبادئ الحكامة الجيدة ومُباشرة إصلاح عميق لمؤسسات الدولة والمقاولات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية.