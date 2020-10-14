عموتة يوجه الدعوة إلى 25 لاعبا في قاٸمة المنتخب المحلي

يدخل المنتخب الوطني للاعبين المحليين تجمعا إعداديا مغلقا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في الفترة المتراوحة بين 15 و23 أكتوبر 202، وذلك في إطار استعداداته للاستحقاقات المقبلة.

ووجه حسين عموتة مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين الدعوة إلى 25 لاعبا، للدخول في المعسكر، ويتقدم اللاىْحة هداف البطولة الوطنية ابراهيم البحراوي مهاجم نادي سريع وادي زم لكرة القدم، وغاب عنها لاعبو فريق الرجاء البيضاوي المتوج بلقب الوطنية وكدا لاعبو الوداد وذالك بسبب مشاركتهم في نصف نهاىْي عصبة الأبطال الإفريقية.