قرعة تحديد ملعب نهائي “التشامبيونزليغ” الإفريقية بالمغرب يوم 16 أكتوبر

علم “اليوم 24” من مصدر جيد الاطلاع أن قرعة تحديد الملعب الذي سيحتضن نهائي عصبة الأبطال الإفريقية ستجرى بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء يوم 16 أكتوبر الجاري. وشدد المصدر ذاته على كون تأهل الزمالك والأهلي للنهائي سيفرض خوضه بمصر، وتأهل الوداد والرجاء سيفرض إجراء العرس الختامي لأمجد الكؤوس بالقارة السمراء في المغرب. وأوضح مصدرنا أنه في حال تأهل فريق مغربي وآخر مصري إلى النهائي فالقرعة، المزمع تنظيمها يوم 16 من الشهر الجاري بالبيضاء، هي التي ستحدد الدولة التي ستحتضن نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

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