شكرا لقرائتكم خبر عن 9 وفيات و185 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر والان مع التفاصيل

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الأربعاء، 185 إصابة جديدة في الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع الإصابات إلى 53584.

وأعلن جمال فورار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحافي اليومي، رصد 9 وفيات جديدة، ليبلغ مجموع الوفيات 1827.

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