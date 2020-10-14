شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري: نرفض أي إجراء يمس بحقوقنا في مياه النيل والان نبدء بالتفاصيل

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق باستئناف المفاوضات الثلاثية لبلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي، مساء أمس، من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إلى أن الاتصال تناول تطورات ملف سد النهضة، وذلك في ضوء رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، إضافة إلى التباحث حول بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي.